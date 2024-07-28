ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харрис собрала 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании, - Politico

Воскресенье 28 июля 2024 18:15
UA EN RU
Харрис собрала 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании, - Politico Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов, Камала Харрис, собрала рекордные 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что с появлением Харрис Демократическая партия начала собирать огромные суммы на избирательную компанию.

Так, за семь дней две трети пожертвований поступили от доноров, которые делали пожертвования впервые. В штабе Харрис заявили, что это свидетельствует о подавляющей поддержке заявки кандидата на должность президента в Белом доме.

О поддержке Камалы Харрис также свидетельствуют и опросы. Она сократила дефицит, который увеличился в последние недели, когда действующий президент США Джо Байден был предполагаемым кандидатом на пост главы государства.

Отметим, что по данным исследования газеты The New York Times и института Siena College, за бывшего президента США Дональда Трампа готовы отдать голос 48% вероятных избирателей, а за Харрис - 47%.

В то же время опрос CNN и SSRS, опубликованный на прошлой неделе, показал, что за Харрис готовы проголосовать 46% избирателей, а за бывшего президента США 49%. Тем не менее, эти показатели лучше, нежели был в опросах поддержки между Трампом и действующим президентом Джо Байденом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президентом США от демократов и пойти вместе с ней на выборы. Ожидается, что выбор будет сделан к 7 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Выборы в США
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
DAILY
Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы