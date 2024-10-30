Гарріс у заключній промові представить Трампа як "одержимого помстою", - Axios

До виборів президента Америки залишилося менше тижня. У вівторок, 29 жовтня (у США досі цей день), кандидат від демократів Камала Гарріс виступить із заключною промовою, де скаже про Трампа.

Очікується, що під час свого останнього виступу перед виборцями, віце-президент Гарріс назве колишнього президента США Дональда Трампа "нестабільним" і таким, що "прагне безконтрольної влади". Зокрема про це свідчать уривки з її виступу.

Видання пише, що за один тиждень до дня виборів Гарріс протиставить своє бачення країни поглядам свого опонента від республіканців, представивши його як "одержимого помстою", а сама пообіцяє "стати президентом для всіх американців".

"Я зобов'язуюсь шукати точки дотику і рішення, засновані на здоровому глузді, щоб зробити ваше життя кращим... Я не прагну набрати політичні бали. Я прагну досягти прогресу", - як очікується, скаже вона.

Крім того, у своїй останній заяві про вибори до Білого дому Гарріс закликає до єдності та представить свого суперника з Республіканської партії як загрозу.

"Дональд Трамп витратив десятиліття, намагаючись зберегти поділ американського народу і змусити його боятися один одного. Ось хто він такий. Але, Америка, я тут сьогодні ввечері, щоб сказати: ми не такі. На відміну від Дональда Трампа, я не вважаю, що люди, які зі мною не згодні, є ворогами. Він хоче посадити їх до в'язниці. Я дам їм місце за своїм столом", - скаже віцепрезидент.

Axios зазначило, що Гарріс останніми тижнями активізувала зусилля, щоб представити Трампа як непридатного для посади. Вона все більше спиралася на республіканців, які її підтримали, щоб допомогти їй викласти свою позицію.

Як очікується, кандидат від демократів заявить, що ще один термін Трампа принесе ще більше хаосу, розбіжностей та політику, яка допоможе тим, хто на вершині, і нашкодить усім іншим.

"Я пропоную інший шлях. І прошу вашого голосу", - має сказати Гарріс.

Виступ віце-президента США відбудеться в Елліпсі у Вашингтоні, округ Колумбія. Це місце є символічним, оскільки це та сама локація, де Трамп виступав 6 січня 2021 року, перш ніж натовп його прихильників увірвався до Капітолію США.