Харрис в заключительной речи представит Трампа как "одержимого местью", - Axios

До выборов президента Америки осталось меньше недели. Во вторник, 29 октября (в США до сих пор этот день), кандидат от демократов Камала Харрис выступит с заключительной речью, где скажет о Трампе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Ожидается, что во время своего последнего выступления перед избирателями, вице-президент Харрис назовет бывшего президента США Дональда Трампа "нестабильным" и "стремящимся к бесконтрольной власти". В частности, об этом свидетельствуют отрывки из ее выступления.

Издание пишет, что за одну неделю до дня выборов Харрис противопоставит свое видение страны взглядам своего оппонента от республиканцев, представив его как "одержимого местью", а сама пообещает "стать президентом для всех американцев".

"Я обязуюсь искать точки соприкосновения и решения, основанные на здравом смысле, чтобы сделать вашу жизнь лучше... Я не стремлюсь набрать политические очки. Я стремлюсь добиться прогресса", - как ожидается, скажет она.

Кроме того, в своем последнем заявлении о выборах в Белый дом Харрис призовет к единству и представит своего соперника из Республиканской партии как угрозу.

"Дональд Трамп потратил десятилетие, пытаясь сохранить разделение американского народа и заставить его бояться друг друга. Вот кто он такой. Но, Америка, я здесь сегодня вечером, чтобы сказать: мы не такие. В отличие от Дональда Трампа, я не считаю, что люди, которые со мной не согласны, являются врагами. Он хочет посадить их в тюрьму. Я дам им место за своим столом", - скажет вице-президент.

Axios отметило, что Харрис в последние недели активизировала усилия, чтобы представить Трампа как негодного для должности. Она все больше опиралась на республиканцев, которые поддержали ее, чтобы помочь ей изложить свою позицию.

Как ожидается, кандидат от демократов заявит, что еще один срок Трампа принесет еще больше хаоса, разногласий и политику, которая поможет тем, кто на самом верху, и навредит всем остальным.

"Я предлагаю другой путь. И прошу вашего голоса", - должна сказать Харрис.

Выступление вице-президента США состоится в Эллипсе в Вашингтоне, округ Колумбия. Данное место является символичным, поскольку это та же самая локация, где Трамп выступал 6 января 2021 года, прежде чем толпа его сторонников ворвалась в Капитолий США.