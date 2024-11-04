Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Кандидат у президенти США Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах глави держави. Віце-президент обрала варіант голосування поштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування", - сказала вона журналістам у неділю, після участі у церковній службі у Детройті.
Гарріс уточнила, що бюлетень перебуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії - її рідного штату.
"Мій бюлетень вже на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди", - заявила віце-президент.
Декілька днів тому голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона, де знаходиться його приватна резиденція.
Зазначимо, що проголосувати на виборах президента Америки можна як особисто на дільниці, так і поштою. В обох випадках це можна зробити до 5 листопада або безпосередньо в основний день виборів президента Сполучених Штатів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 3 листопада на американських виборах проголосували понад 75 млн виборців. Це майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.
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