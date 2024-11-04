UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Фото: кандидат у президенти США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах глави держави. Віце-президент обрала варіант голосування поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування", - сказала вона журналістам у неділю, після участі у церковній службі у Детройті.

Гарріс уточнила, що бюлетень перебуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії - її рідного штату.

"Мій бюлетень вже на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди", - заявила віце-президент.

Декілька днів тому голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона, де знаходиться його приватна резиденція.

Вибори США

Зазначимо, що проголосувати на виборах президента Америки можна як особисто на дільниці, так і поштою. В обох випадках це можна зробити до 5 листопада або безпосередньо в основний день виборів президента Сполучених Штатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 3 листопада на американських виборах проголосували понад 75 млн виборців. Це майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США