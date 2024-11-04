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Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

Фото: кандидат в президенты США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства. Вице-президент выбрала вариант голосования по почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я только что заполнила свой бюллетень для голосования", - сказала она журналистам в воскресенье, после участия в церковной службе в Детройте.

Харрис уточнила, что бюллетень находится уже на пути из Мичигана в Калифорнию - ее родной штат.

"Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда", - заявила вице-президент.

Несколько дней назад голос отдал и действующий президент США Джо Байден. Он проголосовал в штате Делавэр, на участки Нью -Касле, около Уилмингтона, где находится его частная резиденция.

Выборы США

Отметим, что проголосовать на выборах президента Америки можно как лично на участке, так и по почте. В обеих случаях это можно сделать до 5 ноября, либо непосредственно в основной день выборов президента Соединенных Штатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 3 ноября, на американских выборах проголосовали более 75 млн избирателей. Это почти половина от общего количества избирателей в 2020 году.

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