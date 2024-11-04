Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

"Я только что заполнила свой бюллетень для голосования", - сказала она журналистам в воскресенье, после участия в церковной службе в Детройте.

Харрис уточнила, что бюллетень находится уже на пути из Мичигана в Калифорнию - ее родной штат.

"Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда", - заявила вице-президент.

Несколько дней назад голос отдал и действующий президент США Джо Байден. Он проголосовал в штате Делавэр, на участки Нью -Касле, около Уилмингтона, где находится его частная резиденция.