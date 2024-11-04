Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування", - сказала вона журналістам у неділю, після участі у церковній службі у Детройті.

Гарріс уточнила, що бюлетень перебуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії - її рідного штату.

"Мій бюлетень вже на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди", - заявила віце-президент.

Декілька днів тому голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона, де знаходиться його приватна резиденція.