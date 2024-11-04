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Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Понеділок 04 листопада 2024 03:49
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Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США Фото: кандидат у президенти США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах глави держави. Віце-президент обрала варіант голосування поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування", - сказала вона журналістам у неділю, після участі у церковній службі у Детройті.

Гарріс уточнила, що бюлетень перебуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії - її рідного штату.

"Мій бюлетень вже на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди", - заявила віце-президент.

Декілька днів тому голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона, де знаходиться його приватна резиденція.

Вибори США

Зазначимо, що проголосувати на виборах президента Америки можна як особисто на дільниці, так і поштою. В обох випадках це можна зробити до 5 листопада або безпосередньо в основний день виборів президента Сполучених Штатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 3 листопада на американських виборах проголосували понад 75 млн виборців. Це майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

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