Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США
Кандидат в президенты США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства. Вице-президент выбрала вариант голосования по почте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Я только что заполнила свой бюллетень для голосования", - сказала она журналистам в воскресенье, после участия в церковной службе в Детройте.
Харрис уточнила, что бюллетень находится уже на пути из Мичигана в Калифорнию - ее родной штат.
"Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда", - заявила вице-президент.
Несколько дней назад голос отдал и действующий президент США Джо Байден. Он проголосовал в штате Делавэр, на участки Нью -Касле, около Уилмингтона, где находится его частная резиденция.
Выборы США
Отметим, что проголосовать на выборах президента Америки можно как лично на участке, так и по почте. В обеих случаях это можно сделать до 5 ноября, либо непосредственно в основной день выборов президента Соединенных Штатов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 3 ноября, на американских выборах проголосовали более 75 млн избирателей. Это почти половина от общего количества избирателей в 2020 году.
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