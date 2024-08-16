UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харлан заінтригувала продовженням спортивної кар'єри

Фото: Ольга Харлан замахнеться на Лос-Анджелес-2028? (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Рекордсменка України за кількістю олімпійських нагород Ольга Харлан не завершить кар'єру відразу після Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

33-річна фехтувальниця поділилася подальшими планами. Фінальна сутичка в командній шаблі на Олімпійських іграх-2024, ймовірно, не буде останньою в кар'єрі українки.

"Я не знаю, я не можу поки що відповісти на це запитання. Ми зараз відпочиваємо. Я знаю одне, що я завжди хотіла поцілувати доріжку (після перемоги – ред.). Я думала про це, що таким чином я віддячу доріжці за все, що у мене було. І я це зробила після бронзи", – розповіла Харлан.

За її словами, вболівальники очікують її виступи в Лос-Анджелесі в 2028 році. Шаблістка визнала, що їй така перспектива до вподоби. Водночас подальші виступи Харлан пов'язала з фізичним станом. "Тобто, ти можеш фехтувати, як ти хочеш – і в 40, і в 42", – резюмувала вона.

Хто така Ольга Харлан

Уродженка Миколаєва, багаторазова призерка Олімпійських ігор у командних та індивідуальних змаганнях. Фехтуванням почала займатися в 9 років, а на дорослому рівні дебютувала в 14.

У складі збірної України поїхала на Олімпійські ігри-2008 та завоювала золоту медаль в командній першості. На лондонських Іграх здобула "бронзу" в індивідуальній шаблі, а в Ріо-де-Жанейро та Парижі повторила це досягнення. На Олімпіаді-2016 виграла срібну нагороду з командою, а на Іграх-2024 – друге "золото".

Загалом завоювала 6 олімпійських медалей (2 золотих, 1 срібна, 3 бронзових) та стала найтитулованішою олімпійкою України. Була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, а з 2019 року зустрічається з італійцем Луїджі Самеле.

До слова, раніше підбили остаточні підсумки змагань на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан