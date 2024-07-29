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Харлан принесла Україні першу нагороду Олімпійських ігор-2024

Фото: Бронзова призерка Олімпіади-2024 Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток, здолавши у втішному фіналі кореянку Чої Сібін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, фехтування, шпага, матч за 3-тє місце, жінки

Чої – Харлан – 14:15

 

Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).

На старті ж другого перевага Чої набула загрозливого характеру (11:5). Та тут Харлан видала фантастичний камбек. Досвідчена фехтувальниця видала неймовірний відрізок (7:0) та вирвалася вперед у рахунку.

Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.

Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально – п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).

На шляху до нагороди українська фехтувальниця вона здолала японку Фукушіму, азербайджанку Башту та угорку Мартон. У півфіналі Харлан поступилася господарці змагань Бальцер (7:15).

 

 

До слова, раніше дзюдоїстка Білодід вилетіла в 1/8 фіналу олімпійських змагань.

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Ольга ХарланОлімпіада 2024