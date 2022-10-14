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По Харкову завдано кілька ракетних ударів

Фото: по Харкову завдано кількох ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"Чотири "прильоти" у Харкові", - написав Терехов і за хвилину додав, що в місті пролунало ще кілька вибухів.

Глава Харківської ОВА у свою чергу закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову", - зазначив він.

Тим часом Telegram-канали публікую кадри з місця прильоту. На відео видно, що містом піднімається дим.

Зазначимо, що за кілька хвилин до вибуху в мережі повідомили про виліт ракет із російського Бєлгорода.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватись правил безпеки та прислухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня.

Як відомо, сьогодні в Україні відзначається День захисників та захисниць України. У зв'язку зі святом окупанти можуть посилити обстріл нашої країни.

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