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По Харькову нанесено несколько ракетных ударов

Фото: по Харькову нанесено несколько ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В городе зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Четыре "прилета" в Харькове", - написал Терехов и через минуту добавил, что в городе прогремело еще несколько взрывов.

Глава Харьковской ОВА в свою очередь призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - отметил он.

Тем временем Telegram-каналы публикую кадры с места "прилета". На видео видно, что на городом поднимается дым.

Отметим, что за несколько минут до взрыва паблики сообщили о вылете ракет из российского Белгорода.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев облюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября.

Как известно, сегодня в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. В связи с праздником оккупанты могут усилить обстрелы нашей страны.

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