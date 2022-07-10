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По Харькову снова ударили ракетами: есть раненый и разрушения

Фото: по Харькову снова ударили ракетами (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Харьков под утро российские войска в очередной раз атаковали. Ракеты попали на территорию учебного заведения, детского санатория и частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

По словам главы области, ракеты ударили по Основянском и Слободском районах.

"В 03.30 в результате удара частично разрушен 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже от ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, Состояние - среднее", - написал Синегубов.

Правоохранители уже открыли дело в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: по Харькову снова ударили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, вчера по Харькову россияне выпустили ракету типа "Искандер". Среди раненых в результате ракетного удара есть 12-летний ребенок. Ее и еще троих пострадавших гражданских госпитализировали.

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Харьковракетный удар