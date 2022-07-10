По Харькову снова ударили ракетами: есть раненый и разрушения

По словам главы области, ракеты ударили по Основянском и Слободском районах.

"В 03.30 в результате удара частично разрушен 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже от ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, Состояние - среднее", - написал Синегубов.

Правоохранители уже открыли дело в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: по Харькову снова ударили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)