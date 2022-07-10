По Харкову знову вдарили ракетами: є поранений та руйнування

За словами очільника області, ракети вдарили по Основ’янському та Слобідському районах.

"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - написав Синєгубов.

Правоохоронці вже відкрили справу в двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Фото: по Харкову знову вдарили ракетами (facebook.com/prokuraturakharkiv)