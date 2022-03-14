По Харькову оккупанты били Искандерами. С территории РФ

Сообщается, что враг продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.

"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. Количество пострадавших уточняется. По информации Штаба обороны – атаковали с территории России", - сообщил Синегубов.

Он призвал жителей Харькова обязательно прятаться в укрытия при звуках сирены и не пренебрегать правилами безопасности.

Также глава ОВА попросил сообщать в полицию о подозрительных личностях, нарушениях и случаях мародерства.

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