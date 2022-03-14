По Харькову оккупанты били Искандерами. С территории РФ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по городу 14 марта враг наносил удары ракетами "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что враг продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.
"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. Количество пострадавших уточняется. По информации Штаба обороны – атаковали с территории России", - сообщил Синегубов.
Он призвал жителей Харькова обязательно прятаться в укрытия при звуках сирены и не пренебрегать правилами безопасности.
Также глава ОВА попросил сообщать в полицию о подозрительных личностях, нарушениях и случаях мародерства.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, как теперь выглядят жилые районы Харькова.
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