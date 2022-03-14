По Харкову окупанти били Іскандерами. З території РФ

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами "Іскандер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синьогубова.
Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.
"Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", - повідомив Синегубов.
Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.
Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як тепер виглядають житлові райони Харкова.
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