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По Харкову окупанти били Іскандерами. З території РФ

Автор: Анна Шиканова

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синьогубова.

Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

"Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", - повідомив Синегубов.

Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.

Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як тепер виглядають житлові райони Харкова.

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Харків