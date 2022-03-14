По Харкову окупанти били Іскандерами. З території РФ

Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

"Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", - повідомив Синегубов.

Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.

Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.

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