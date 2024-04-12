Харкову дозволили звільняти бізнес від податків, - Шмигаль

"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно", - повідомив прем'єр-міністр.

За його словами, даний крок це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - пояснив Шмигаль.