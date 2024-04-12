Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", - сообщил премьер-министр.

По его словам, данный шаг это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

"В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", - пояснил Шмыгаль.