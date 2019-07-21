В Харьковской области задержали автобусы с подозрительными пассажирами

Фото (hk.npu.gov.ua)

У автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией

Правоохранители в день голосования на выборах в Верховную раду зафиксировали перемещение шести автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказались пояснить полиции цель приезда. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, у автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

"Полиция Харьковской области проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах... Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковской области. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии системных нарушений на выборах.

Добавим, что всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18).