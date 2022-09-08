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В Харьковской области жителей разрушенных домов заселят в общежития

Фото: переселенцев в Харьковской области будут размещать в общежитиях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцев и людей, потерявших жилье, в Харьковской области будут расселять в общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Отмечается, что только в Харькове около 150 тысяч жителей потеряли жилье из-за обстрелов. Часть жителей города не может эвакуироваться в более безопасные регионы. В связи с этим было принято решение размещать людей в общежитиях.

Однако речь идет только об общежитиях учебных заведений, работающих в дистанционном формате.

Напомним, накануне нового учебного года правительство приняло решение освободить общежития, а переселенцев разместить в других помещениях.

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