У Харківській області жителів зруйнованих будинків заселять до гуртожитків

Переселенців та людей, які втратили житло, у Харківській області будуть розселяти до гуртожитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Зазначається, що лише в Харкові близько 150 тисяч мешканців втратили житло через обстріли. Частина жителів міста не може евакуюватися до більш безпечних регіонів. У зв'язку з цим було прийнято рішення розміщувати людей у гуртожитках.
Проте мова йде лише про гуртожитки навчальних закладів, які працюють у дистанційному форматі.
Нагадаємо, напередодні нового навчального року уряд прийняв рішення звільнити гуртожитки, а переселенців розмістити в інших приміщеннях.
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