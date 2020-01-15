В Харьковской области в жилом секторе обнаружили более 60 боеприпасов

В Харьковской области на территории жилого сектора села Верхний Бишкин обнаружили более 60 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, взрывоопасные предметы были обнаружены на прилегающей к жилому сектору территории за 30 метров до жилых домов.

После осмотра территории, спасатели изъяли 60 единиц противотанковых мин и одну минометную мину 81-го калибра. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы изъяли почти 350 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В частности спасатели изъяли несколько сотен артиллерийских снарядов, десятки ручных гранат и взрывателей.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно полицейские изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов. В одном из гаражей правоохранители обнаружили детонаторы, тротиловые шашки, пластид, взрывное устройство, гранаты, гранатомет, пистолеты и другое огнестрельное оружие.