В Харьковской области завершился процесс реформирования органов прокуратуры, - Фильчаков

"Да, в настоящее время реформа завершена. Она предусматривала переаттестацию прокуроров и включала в себя четыре этапа: тестирование на знание законодательства, общие способности, практическое задание и собеседование. Прокуроры, успешно прошедшие все эти этапы, были назначены в новые прокуратуры: областную и окружные", - заявил прокурор.



По его словам, областная прокуратура работает с сентября прошлого года, а окружные прокуратуры - с марта текущего года.



После проведения реформы вместо 11 местных прокуратур заработало 14 окружных, но количество руководящих должностей при этом уменьшилось с 67 до 57.



В то же время по результатам аттестации уволены 100 прокуроров. Сейчас есть вакантные должности как в областной, так и в окружных прокуратурах.

"Отбор на эти должности будет объявлен соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, по всей Украине одновременно. Несмотря на наличие вакантных должностей, прокуратура работает слаженно и эффективно. Уверен, что после укомплектования штата прокуратура заработает еще результативнее, работа будет существенно активизирована", - добавил. Фильчаков.

О достижении конечной цели реформы, по мнению Фильчакова, говорить еще рано, ведь прошло не так много времени.