UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харьковской области завершился процесс реформирования органов прокуратуры, - Фильчаков

Автор: Наталия Гурковская

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что в области окончательно завершился процесс реформирования органов прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью Фильчакова.

"Да, в настоящее время реформа завершена. Она предусматривала переаттестацию прокуроров и включала в себя четыре этапа: тестирование на знание законодательства, общие способности, практическое задание и собеседование. Прокуроры, успешно прошедшие все эти этапы, были назначены в новые прокуратуры: областную и окружные", - заявил прокурор.

По его словам, областная прокуратура работает с сентября прошлого года, а окружные прокуратуры - с марта текущего года.

После проведения реформы вместо 11 местных прокуратур заработало 14 окружных, но количество руководящих должностей при этом уменьшилось с 67 до 57.

В то же время по результатам аттестации уволены 100 прокуроров. Сейчас есть вакантные должности как в областной, так и в окружных прокуратурах.

"Отбор на эти должности будет объявлен соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, по всей Украине одновременно. Несмотря на наличие вакантных должностей, прокуратура работает слаженно и эффективно. Уверен, что после укомплектования штата прокуратура заработает еще результативнее, работа будет существенно активизирована", - добавил. Фильчаков.

О достижении конечной цели реформы, по мнению Фильчакова, говорить еще рано, ведь прошло не так много времени.

Как сообщалось, прокурорам могут вернуть классные чины и форму. Это предусматривает внесенный в ВР законопроект №3062.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура