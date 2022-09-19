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В Харьковской области запустили пригородный поезд из Лозовой

Фото: в Харьковской области запустили пригородный поезд из Лозовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд №6801/6802 "Лозовая - Батышево".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

С Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20.

"Поезд будет курсировать каждый день, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.

Также РБК-Украина рассказывало о том, как безопасно добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма на автомобиле.

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Харьков