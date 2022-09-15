Как добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма: безопасный маршрут для авто
Специалисты разработали безопасный маршрут из Харькова в освобожденные города Харьковской области. Доехать можно до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Специалисты с 11 сентября обследуют автомобильные пути в освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Дороги уже начали очищать от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны, поэтому гражданские имеют возможность проехать до Изюма, Балаклеи и Купянска.
Фото: безопасный маршрут из Харькова в освобожденные города (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Также автомобильный маршрут можно просмотреть в навигаторе по ссылке.
Специалисты отмечают, что разминирования в Харьковской области еще продолжаются. Передвигаться по этому маршруту без необходимости не рекомендуют.
"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и придерживаться безопасной скорости движения. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Укрзализныця" уже возобновила сообщение между Харьковом и Балаклеей. Первый поезд отправился сегодня, 15 сентября.
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