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Как добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма: безопасный маршрут для авто

Новина українською →
Харьков, Четверг 15 сентября 2022 14:31
Как добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма: безопасный маршрут для авто Фото: "Укравтодор" разработал безопасный маршрут в Балаклею, Купянск и Изюм (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты разработали безопасный маршрут из Харькова в освобожденные города Харьковской области. Доехать можно до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Специалисты с 11 сентября обследуют автомобильные пути в освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Дороги уже начали очищать от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны, поэтому гражданские имеют возможность проехать до Изюма, Балаклеи и Купянска.

Как добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма: безопасный маршрут для авто

Фото: безопасный маршрут из Харькова в освобожденные города (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Также автомобильный маршрут можно просмотреть в навигаторе по ссылке.

Специалисты отмечают, что разминирования в Харьковской области еще продолжаются. Передвигаться по этому маршруту без необходимости не рекомендуют.

"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и придерживаться безопасной скорости движения. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" уже возобновила сообщение между Харьковом и Балаклеей. Первый поезд отправился сегодня, 15 сентября.

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Харьков Балаклея Купянск Укравтодор
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