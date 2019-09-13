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У Харківській області закрили школу та дитсадки через пожежу на військовому полігоні

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 12:16
У Харківській області закрили школу та дитсадки через пожежу на військовому полігоні
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Освітній процес буде припинено з 13 по 16 вересня включно

Влада міста Чугуїв (Харківська область) закрили загальноосвітню школу і дитсадок через задимлення повітря від пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чугуївської міської ради.

Повідомляється, що такі заходи введені щоб уникнути отруєння продуктами горіння на полігоні в/ч А-0501.

"З 13 по 16 вересня включно буде призупинено навчальний процес у навчальних закладах Чугуєва: Клугино-Башкиривський школі, дошкільних навчальних закладах №2 і Веселка при в/ч А-0501, а також обмежено проведення навчальних, спортивних і культурно-масових заходів на відкритому повітрі", – йдеться у розпорядженні міського голови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня в селі Нові Соколи сталася лісова пожежа. Як повідомляється, сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Крім того, 11 вересня у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загоряння лісової підстилки.

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