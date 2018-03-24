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В Харьковской области задержали владельца беспилотника, летавшего над воинской частью

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 17:54
Фото: беспилотный летательный аппарат (mod.gov.ir)
Фото: беспилотный летательный аппарат (mod.gov.ir)

Гражданин передан правоохранительным органам

Служащими ВВС Украины был задержан владелец беспилотного летательного аппарата, зафиксированного над одной из воинских частей в Харковской области. Об этом сообщает пресс-служба ВВСУ.

Как сообщается, вчера, 23 марта, внутренним патрулем указанной воинской части был зафиксирован полет летательного аппарата на территорией части. В результате организованного поиска, был найден его владелец, который был передан правоохранительным органам.

Просьба к гражданам воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей. Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним.

Напомним, на оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников.

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Теги публикации: Харьков, беспилотник, воинская часть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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