У Харківській області затримали власника безпілотника, що літав над військовою частиною

Громадянин переданий правоохоронним органам

Службовцями ВПС України був затриманий власник безпілотного літального апарату, зафіксованого над одній з військових частин у Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ВВСУ.

Як повідомляється, вчора, 23 березня, внутрішнім патрулем зазначеної військової частини був зафіксований політ літального апарату на території частини. В результаті організованого пошуку, був знайдений його власник, який був переданий правоохоронним органам.

Прохання до громадян утриматися від спроб проникнення на території охоронюваних військових частин. Використання безпілотних літальних апаратів різного виду безпілотників - над військовими частинами, базами, складами і арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об'єкта. Тому будуть збиватися без попередження над об'єктами або на підльоті до них.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників.