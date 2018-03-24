Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харківській області затримали власника безпілотника, що літав над військовою частиною

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 17:54
Фото: безпілотний літальний апарат (mod.gov.ir)
Фото: безпілотний літальний апарат (mod.gov.ir)

Громадянин переданий правоохоронним органам

Службовцями ВПС України був затриманий власник безпілотного літального апарату, зафіксованого над одній з військових частин у Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ВВСУ.

Як повідомляється, вчора, 23 березня, внутрішнім патрулем зазначеної військової частини був зафіксований політ літального апарату на території частини. В результаті організованого пошуку, був знайдений його власник, який був переданий правоохоронним органам.

Прохання до громадян утриматися від спроб проникнення на території охоронюваних військових частин. Використання безпілотних літальних апаратів різного виду безпілотників - над військовими частинами, базами, складами і арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об'єкта. Тому будуть збиватися без попередження над об'єктами або на підльоті до них.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників.

Правоохоронці проводять обшуки в Харківській міськраді Uber призупиняє випробування безпілотників через летальну ДТП в Арізоні
Теги публікації: Харків, беспилотник, воинская часть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top