В Харьковской области задержали танкиста боевиков "ДНР"

В Харьковской области контрразведчики задержали танкиста террористической организации "ДНР". Боевик пытался через российскую границу вернуться в незаконное вооруженное формирование.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что житель оккупированного Донецка находится в составе так называемого "1 АК ДНР" и входит в танковый экипаж пророссийских боевиков. Боевик нелегально попал в Харьковскую область, чтобы встретиться с родственниками.

"Контрразведка СБУ зафиксировала факт пребывания боевика на подконтрольной украинским властям территории и задержала его во время возвращения в незаконное вооруженное формирование через границу с РФ", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время осмотра личных вещей боевика был изъят военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с отметками о прохождении службы и закрепленном оружии. Также правоохранители обнаружили удостоверение члена так называемого "общественного движения Донецкой республики". В ноутбуке и телефоне были обнаружены фото и видео с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении боевиков.

Правоохранители сообщили боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Террористу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала двух боевиков так называемой "ЛНР", которые причастны к подрыву мостов в Луганской и Донецкой областях. Обоим задержанным боевикам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.