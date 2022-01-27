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В Харьковской области задержали пьяную женщину, которая "минировала" школы

Автор: Ольга Белей

Харьковские правоохранители задержали женщину, которая сообщила на линию "102" о якобы "минировании" школы в Чугуеве. Информация о взрывчатке не подтвердилась, а задержанная мотивы своего поступка объяснить следователям так и не смогла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как стало известно, 26 января 2022 в 02:55 на линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Полицейские провели осмотр всех учебных заведений города и не обнаружили взрывоопасные предметы.

"При проверке номера мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, вероятно, причастной к правонарушению. Во время выезда по месту жительства работники следственно-оперативной группы разоблачили в совершении преступления 43-летнюю жительницу Краснокутского района Харьковской области. Женщина была с очевидными признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении ведомства.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи уже сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: задержанная (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в четверг, 27 января, в Запорожье и Бердянске заминировали школы и торговые центры. Правоохранительные органы начали проверку информации.

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Харьков