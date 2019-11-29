У Харківській області підірвали банкомат і викрали гроші

Фото: вибух банкомату в Первомайську (hk.npu.gov.ua)

Вибух банкомату стався в ніч на 29 листопада в Первомайську

У Харківській області невідомі підірвали банкомат і викрали чотири касети з грошима, суми яких на даний момент встановлюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що інформація про вибух банкомату на вулиці Світанковій в місті Первомайськ надійшла в 2:59 29 листопада.

"Невідомі підірвали банкомат і скоїли крадіжку чотирьох касет з грошима. Сума вкрадених коштів встановлюється. В даний час правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину", - розповіли в поліції.

Фото: вибух банкомату в Первомайську (hk.npu.gov.ua)

На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Запоріжжі 18 жовтня невідомі підірвали банкомат у магазині, який знаходиться в житловому будинку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що в Харкові наприкінці вересня підірвали банкомат у Шевченківському районі. Інформацію про викрадені кошти в поліції не повідомляли.