У Харківській області підірвали банкомат

Фото: підірваний банкомат (hk.npu.gov.ua)

Викрасти гроші з банкомату не вдалося

В смт Слобожанське Харківській області невідомі підірвали банкомат при спробі пограбування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Як повідомляють в нацполіції, подія сталася 6 вересня близько 4:20. Невідомі намагалися пограбувати банкомат, який знаходився всередині одного з магазинів.

"Невідомі розбили вікно магазину і підірвали банкомат, розташований всередині. Грошима зловмисники не заволоділи і зникли з місця події", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. На даний момент вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Донецьку стався вибух під час прибирання сміття біля непрацюючого кіноконцертного комплексу "Донецьк". В результаті вибуху постраждав "поліцейський" так званої "ДНР".

Також повідомлялося, що в липні в Харкові та Люботині підірвали банкомати. Злоумышлинникам вдалося викрасти гроші з банкоматів, хоча сума викрадених коштів не повідомлялася.