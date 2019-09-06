ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 11:11
У Харківській області підірвали банкомат
Фото: підірваний банкомат (hk.npu.gov.ua)

Викрасти гроші з банкомату не вдалося

В смт Слобожанське Харківській області невідомі підірвали банкомат при спробі пограбування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Як повідомляють в нацполіції, подія сталася 6 вересня близько 4:20. Невідомі намагалися пограбувати банкомат, який знаходився всередині одного з магазинів.

"Невідомі розбили вікно магазину і підірвали банкомат, розташований всередині. Грошима зловмисники не заволоділи і зникли з місця події", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. На даний момент вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Донецьку стався вибух під час прибирання сміття біля непрацюючого кіноконцертного комплексу "Донецьк". В результаті вибуху постраждав "поліцейський" так званої "ДНР".

Також повідомлялося, що в липні в Харкові та Люботині підірвали банкомати. Злоумышлинникам вдалося викрасти гроші з банкоматів, хоча сума викрадених коштів не повідомлялася.

У Харкові застрелився працівник виправної колонії У Житомирській області чоловік загинув у результаті вибуху боєприпасу
Новини України ХарківХарківбанкоматВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся