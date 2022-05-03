В Харьковской области ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали группу оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов охранники границы обнаружили приближение группы рашистов", - говорится в сообщении.

Затягивать пограничники не стали, и передали координаты расположения вражеского подразделения украинским военным. Пока российские оккупанты начинали оборудовать свои позиции, ВСУ уже ждали удобного времени, чтобы нанести удар.

"Вскоре на оккупантов посыпались мины", - добавляют в пресс-службе.