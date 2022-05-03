В Харьковской области ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали группу оккупантов

В Харьковской области пограничники помогли украинским военным обезвредить группу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов охранники границы обнаружили приближение группы рашистов", - говорится в сообщении.
Затягивать пограничники не стали, и передали координаты расположения вражеского подразделения украинским военным. Пока российские оккупанты начинали оборудовать свои позиции, ВСУ уже ждали удобного времени, чтобы нанести удар.
"Вскоре на оккупантов посыпались мины", - добавляют в пресс-службе.
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