RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харківській області ЗСУ спільно з прикордонниками ліквідували групу окупантів

Фото: у Харківській області ліквідовано групу окупанів (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області прикордонники допомогли українським військовим знешкодити групу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Під час ведення спостереження в районі одного з населених пунктів охоронці кордону виявили наближення групи рашистів", - йдеться в повідомленні.

Зволікати прикордонники не стали, та передали координати розташування ворожого підрозділу українським військовим. Поки російські окупанти розпочинали обладнувати свої позиції, ЗСУ вже чекали слушного часу, щоб завдати удар.

"Невдовзі на окупантів посипалися міни", - додають в прес-службі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніЗбройні сили УкраїниГосударственная пограничная служба