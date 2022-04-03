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ВСУ сбили вражеский истребитель Су-24 и две крылатые ракеты

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 11:59
ВСУ сбили вражеский истребитель Су-24 и две крылатые ракеты Фото: (facebook.com/aviacionmilitar am)
Автор: Валерия Полищук

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные сегодня сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении были сбиты две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата. Также на южном направлении сбили еще две крылатые ракеты", - заявил он.

Игнат добавил, что российские оккупанты наращивают на южном направлении свои силы.

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