ВСУ сбили вражеский истребитель Су-24 и две крылатые ракеты

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные сегодня сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении были сбиты две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата. Также на южном направлении сбили еще две крылатые ракеты", - заявил он.

Игнат добавил, что российские оккупанты наращивают на южном направлении свои силы.