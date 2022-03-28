В Харьковской области ВСУ освободили от оккупантов 3 населенных пункта, - ОВА

Украинские военные вернули под контроль 3 населенных пункта в Харьковской области. Однако российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Отмечается, что за последние дни удалось освободить и "зачистить" от оккупантов Малую Рогань, Ольховку и Гусаровку. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

За минувшие сутки российская армия нанесла около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Больше всего в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей.

Также вражеские силы совершили около 180 обстрелов из РСЗО, в том числе из системы "Смерч", и применили кассетные боеприпасы, запрещенные международными договорами.