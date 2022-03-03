В Харьковской области вражеская авиация смерчем уничтожила поселок, есть погибшие

Военные силы РФ уничтожили поселок Яковлевка (Харьковская область). Убиты по меньшей мере 3 человека, 2 из них - гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.

Фото: Офис генерального прокурора

Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время идет осмотр места происшествия. Число пострадавших и погибших будет уточняться.