В Харьковской области враг минирует местность в направлении наступления наших войск на Рубежное, - Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на начало 104-х суток противостояния российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности Вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.

С территории РФ осуществлены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходина и Великая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на направлениях населенных пунктов изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха. С целью уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком направлении кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км на восток от Славянска.

Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику урон.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты.

С целью усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениях вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

С целью восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозовое - Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БпЛА.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За прошедшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 10 атак врага, уничтожено 1 танк, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронированные машины, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".