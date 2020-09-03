Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Кроме того идет реконструкция школ и лицея

В Харьковской области ведется ремонт сразу нескольких трасс в рамках "Большой стройки". Кроме того, идет реконструкция школ и лицея.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

В частности, на Харьковщине ведется ремонт трасс Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук и Р-51 Мерефа - Лозовая – Павлоград в районе пгт. Краснопавловка, а также дороги С-210103 Андреевка - Курган – Меловая в районе пгт. Андреевка.

В пгт. Краснопавловка проходит реконструкция школы, в Змиеве - капитальный ремонт лицея. В селе Наталино реконструируется учебно-воспитательный комплекс.

Напомним, "Большая стройки", инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта.

Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины. Только дорожная часть программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.