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В Харьковской области ведется ремонт сразу нескольких трасс

Харьковская область, Четверг 03 сентября 2020 15:55
В Харьковской области ведется ремонт сразу нескольких трасс
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Кроме того идет реконструкция школ и лицея

В Харьковской области ведется ремонт сразу нескольких трасс в рамках "Большой стройки". Кроме того, идет реконструкция школ и лицея.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

В частности, на Харьковщине ведется ремонт трасс Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук и Р-51 Мерефа - Лозовая – Павлоград в районе пгт. Краснопавловка, а также дороги С-210103 Андреевка - Курган – Меловая в районе пгт. Андреевка.

Харьковская область. Трасса Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград. Район пгт. Краснопавловка. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.

В пгт. Краснопавловка проходит реконструкция школы, в Змиеве - капитальный ремонт лицея. В селе Наталино реконструируется учебно-воспитательный комплекс.

Харьковская область. пгт. Краснопавловка. Реконструкция школы. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.

Напомним, "Большая стройки", инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта.

Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины. Только дорожная часть программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.

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