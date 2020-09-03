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У Харківській області ведеться ремонт відразу декількох трас

Харківська область, Четвер 03 вересня 2020 15:55
У Харківській області ведеться ремонт відразу декількох трас
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Крім того йде реконструкція шкіл і ліцею

У Харківській області ведеться ремонт відразу декількох трас в рамках "Великого будівництва". Крім того, йде реконструкція шкіл і ліцею.

Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, на Харківщині ведеться ремонт трас Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук і Р-51 Мерефа - Лозова – Павлоград в районі смт Краснопавлівка, а також дороги З-210103 Андріївка - Курган – Крейдяна в районі смт Андріївка.

Харківська область. Траса Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград. Район смт. Краснопавлівка. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.

В смт Краснопавлівка проходить реконструкція школи, в Зміїві - капітальний ремонт ліцею. У селі Наталіно реконструюється навчально-виховний комплекс.

Харківська область. смт. Краснопавлівка. Реконструкція школи. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.

Нагадаємо, "Велике будівництво", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня.

Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України. Тільки дорожня частина програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.

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