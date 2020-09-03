Крім того йде реконструкція шкіл і ліцею
У Харківській області ведеться ремонт відразу декількох трас в рамках "Великого будівництва". Крім того, йде реконструкція шкіл і ліцею.
Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, на Харківщині ведеться ремонт трас Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук і Р-51 Мерефа - Лозова – Павлоград в районі смт Краснопавлівка, а також дороги З-210103 Андріївка - Курган – Крейдяна в районі смт Андріївка.
Харківська область. Траса Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград. Район смт. Краснопавлівка. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.
В смт Краснопавлівка проходить реконструкція школи, в Зміїві - капітальний ремонт ліцею. У селі Наталіно реконструюється навчально-виховний комплекс.
Харківська область. смт. Краснопавлівка. Реконструкція школи. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Четвер, 3 вересня 2020 р.
Нагадаємо, "Велике будівництво", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня.
Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України. Тільки дорожня частина програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.