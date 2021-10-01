В Харьковской области уволили подполковника полиции, пытавшего задержанного

Полицейского разоблачили на нанесении побоев и пыток мужчине с требованием признаться в совершении убийства. За преступные действия полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы

В Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции поступила жалоба по поводу насильственных действий отдельных полицейских относительно жителя одного из сел Харьковской области, 1958 года рождения.

Проведенной проверкой установлено, что в целях признания в совершении умышленного убийства заместитель начальника - начальник криминальной полиции одного из районных центров нанес мужчине побои и применил пытки. Таким образом от фигуранта получили нужные показания и задержали его в процессуальном порядке.

Сейчас сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и Государственного бюро расследований объявили вышеуказанному должностному полиции о подозрении по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Вместе с тем, по принципиальной позиции Председателя Национальной полиции Украины уличенный в противоправных действиях милиционер уволен со службы.