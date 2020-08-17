Харьков усилил карантин: что запрещено

Ограничения будут действовать до пересмотра эпидемической обстановки в городе
В Харькове усилили карантинные меры. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей и определением города в "желтую зону".
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
"На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований", - говорится в сообщении.
Так, с сегодняшнего дня в городе запрещается:
Ограничения будут действовать до пересмотра эпидемической обстановки в Харькове.
Напомним, в Украине перераспределили населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Харьков попал в "желтую зону".