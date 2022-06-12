В Харьковской области за сутки в результате обстрелов погибли три человека

Российские войска вчера, 11 июня, продолжали обстреливать Харьков и область. В результате вражеских атак погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Вчера под обстрелы снова попал Шевченковский район Харькова. Также оккупанты ударили по Малоланиловской общине, Чугуевскому и Изюмскому районам.
В результате вражеских обстрелов возникли пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.
Всего в результате действий оккупантов за минувшие сутки ранения получили четыре человека, еще три человека погибли.
Напомним, Харьковская область остается одним из регионов, где идут активные боевые действия. В частности, оккупанты обстреливают жилые дома.
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