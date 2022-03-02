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В Харківській області за добу загинуло понад 20 осіб, 112 - постраждали

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Харківська область, Середа 02 березня 2022 08:53
В Харківській області за добу загинуло понад 20 осіб, 112 - постраждали Фото: в Харкові за добу загинуло 20 осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA
Автор: Наталія Юрченко

Дії російських окупантів призвели до смерті понад 20 осіб в Харківській області. Ще 112 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - написав він.

Синєгубов додав, що минулої доби ворог постійно атакував Харків та область. Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), Харкова (ТЕЦ 5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Наслідки ліквідовуються. Крім того, відбувається детонація снарядів.

Територіальна оборона, ЗСУ та поліція вступають в бої з диверсійними групами. Одна з них при намаганні вийти з міста атакувала військовий госпіталь. Всі ДРГ ліквідовано. Також знищено ворожий літак, пілот якого після катапультування застрелився.

"У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки понад 40 одиниць, позиції утримано", - заявив голова ОДА.

Нагадаємо, увечері 1 березня загарбники під час авіанальоту на Харків використали стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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