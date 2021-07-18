В Харьковской области столкнулись Renault и Dacia, есть погибший и четверо пострадавших

В Харьковской области сегодня, 18 июля, на автодороге Песчанка-Карловка-Полтава столкнулись автомобили Renault Sandero и Dacia Logan. В результате столкновения один человек погиб и четверо были травмированы, в частности, ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

"В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водителя и трое пассажирок автомобиля Dacia Logan 46, 20 и 2 лет. Водитель Renault Sandero через некоторое время скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику аварии грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причину столкновения автомобилей.