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В Харьковской области столкнулись Renault и Dacia, есть погибший и четверо пострадавших

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Харьковская область, Воскресенье 18 июля 2021 22:49
В Харьковской области столкнулись Renault и Dacia, есть погибший и четверо пострадавших Фото: в Харьковской области произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области сегодня, 18 июля, на автодороге Песчанка-Карловка-Полтава столкнулись автомобили Renault Sandero и Dacia Logan. В результате столкновения один человек погиб и четверо были травмированы, в частности, ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водителя и трое пассажирок автомобиля Dacia Logan 46, 20 и 2 лет. Водитель Renault Sandero через некоторое время скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику аварии грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причину столкновения автомобилей.

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