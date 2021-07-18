У Харківській області зіткнулися Renault та Dacia, є загиблий та четверо постраждалих

У Харківській області сьогодні, 18 липня, на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава зіткнулися автомобілі Renault Sandero та Dacia Logan. В результаті зіткнення одна людина загинула та четверо були травмовані, зокрема, дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"В результаті зіткнення транспортних засобів до медзакладів були госпіталізовані обидва кермувальники та троє пасажирок автівки Dacia Logan 46, 20 та 2 років. Водій Renault Sandero через деякий час помер у лікарні", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років.

Наразі поліція встановлює обставини та причину зіткнення автомобілів.