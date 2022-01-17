В Харьковской области в среду будут звучать сирены: причина

Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации 19 января проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения с включением электросирен. Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today .

"В 14:25 в среду 19 января департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения Харьковской области с включением электросирен", - говорится в соообщении.

При этом уточняется, что прерывистое звучание электросирен означает - "внимание всем!".

"Услышав звучание электросирен, нужно включить телевидение UA:Харьков или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - уточняется в сообщении.

Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.