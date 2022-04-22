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В Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту, который возглавил оккупационную власть

В Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Правоохранители сообщили о подозрении коллаборанту, который возглавил пгт Казачья Лопань Харьковской области и помогал с обеспечением войскам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина перешел на сторону врага и добровольно занял должность "главы администрации пгт Казачья Лопань Харьковской области" на территории, которая захвачена российскими войсками.

Также мужчина оказывал помощь оккупантам по поиску лиц, которые принимали участие в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов. Он наладил обеспечение российских военнослужащих спецтехникой для строительства блокпостов.

Кроме того, на собрании жителей Козачолопанського старостинского округа Дергачевского городского совета мужчина агитировал местных жителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и в РФ в целом.

Псевдоголова в интервью российским СМИ сообщил о возможности проведения референдума на территориях, которые оккупировали оккупанты.

Мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту, возглавившему оккупационные власти.

Также мы писали, что в Житомирской области задержали трех коллаборантов, которые в соцсетях поддерживали войну в Украине.

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