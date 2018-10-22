У Харківській області згоріли два склади з зерном

Фото: гасіння пожежі на зерноскладах (kharkiv.dsns.gov.ua)

Горіли склади із соняшником та пшеницею

У селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області сталась пожежа на зерноскадах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла в ніч на 21 жовтня у складській будівлі із насінням соняшника та швидко перекинулась на сусідній склад із зерном пшениці.

Спочатку гасити вогонь почали учасники добровільної пожежної команди даного підприємства на своїй автоцистерні. Згодом приїхали рятувальники ДСНС.

"На той час 2 складські будівлі вже горіли повністю на площі 800 кв.м. та існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні. Складності в пожежогасінні додавало велике горюче навантаження всередині складів. В одному з них зберігалось 1795 т. соняшника, в іншому - 1679 т. пшениці", - зазначили в ДСНС.

Після цього керівник гасіння пожежі викликав підмогу. Зокрема, гасити полум'я прибув пожежний потяг із м. Слав’янська.

Повна ліквідація відбулась ввечері 21 жовтня о 20:30 . Наразі на місці події працюють 22 рятувальники ДСНС, добровольці, 5 пожежних автоцистерн та команда пожежного потяга. Встановлюються причина пожежі та розмір завданих збитків.

Фото: гасіння пожежі на зерноскладах (kharkiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві 22 та 23 жовтня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.