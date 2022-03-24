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В Харьковской области российский вертолет обстрелял войска РФ

Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о неожиданной "помощи" авиации РФ в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

В деревне Малая Рогань российский вертолет нанес удар по позициям войск РФ. По словам Синегубова, именно эти военные России постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и реактивной системы залпового огня.

"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – заявил глава ОВА.

К слову, российское командование стремится завершить войну против Украины к 9 мая.

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