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В Харьковской области в результате празднования Купала 4 человека получили ожоги

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 18:55
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших есть 5-летний ребенок

В харьковской области четыре человека получили ожоги в связи с празднованием Ивана Купала. Среди пострадавших есть 5-летний мальчик, говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова.

Отмечается, что ожоги люди получили вечером пятницу, 6 июля. Все пострадавшие из разных районов области. Мальчик пострадал больше всего.

"После длительной подготовки с Кегичевского района детской реанимационной бригадой его доставили в ожоговый центр Харькова", - сообщили в Центре.

Также медики предупредили, чтобы люди были осторожны с огнем и кострами во время празднований.

Напомним, в Харькове ночью 7 июля в одном из пятиэтажных жилых домов произошел пожар на площади 80 кв. м. Жильцы квартир на четвертом этаже, где находился эпицентр возгорания, не могли самостоятельно покинуть помещение. Для их спасения были использованы автолестницы.

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Теги публикации: пожар, огонь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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